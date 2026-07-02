|
02.07.2026 17:03:14
Boliden Confirms Talk With Nexa, Votorantim For Potential Acquisition Of Nexa Shares
(RTTNews) - Boliden AB (BLS.TO, BOL.TO, BDNNF, BOL.ST) Thursday confirmed that it is in discussions with Nexa Resources and Votorantim, regarding a potential acquisition of Votorantim's shares in Nexa Resources.
Votorantim is the majority owner of Nexa Resources.
Boliden said that there is no certainty that any transaction will take place, nor the terms of any such transaction would be.
On Stockholm, Boliden shares are down 7.40 or 1.37 percent at 533.40.
Boliden is planning announce its second quarter interim report on July 21.
Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit
Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.Weiterlesen!
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ BNP Paribas
✅ GE Aerospace
✅ ABB
inklusive Rebalancing:
❌ Assicurazioni Generali
❌ Diamond Back Energy
❌ TotalEnergies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: SMI setzt Rekordjagd fort -- DAX mit neuem Höchststand -- Wall Street gespalten - Dow knackt Rekord -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag stark. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich am Donnerstag erneut uneins.