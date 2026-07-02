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02.07.2026 17:03:14

Boliden Confirms Talk With Nexa, Votorantim For Potential Acquisition Of Nexa Shares

(RTTNews) - Boliden AB (BLS.TO, BOL.TO, BDNNF, BOL.ST) Thursday confirmed that it is in discussions with Nexa Resources and Votorantim, regarding a potential acquisition of Votorantim's shares in Nexa Resources.

Votorantim is the majority owner of Nexa Resources.

Boliden said that there is no certainty that any transaction will take place, nor the terms of any such transaction would be.

On Stockholm, Boliden shares are down 7.40 or 1.37 percent at 533.40.

Boliden is planning announce its second quarter interim report on July 21.

In eigener Sache

Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’124.58 13.77 SLSB2U
Short 15’668.92 8.96 S5B72U
SMI-Kurs: 14’396.30 02.07.2026 16:58:41
Long 13’654.99 19.33 SMBH3U
Long 13’370.69 13.97 SHB7NU
Long 12’781.78 8.88 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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