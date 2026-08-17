Bold Eagle Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bold Eagle Acquisition A äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.03 USD. Im letzten Jahr hatte Bold Eagle Acquisition A einen Gewinn von 0.080 USD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.ch