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17.08.2026 06:37:00
Bold Eagle Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bold Eagle Acquisition A äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0.03 USD. Im letzten Jahr hatte Bold Eagle Acquisition A einen Gewinn von 0.080 USD je Aktie eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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