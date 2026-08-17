Bold Eagle Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bold Eagle Acquisition A veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.080 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch