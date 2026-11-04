Bolak vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bolak hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10.90 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Bolak 17.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4.35 Prozent auf 11.41 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Bolak 11.93 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch