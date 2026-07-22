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22.07.2026 06:37:00
BOK Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
BOK Financial hat am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 2.92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BOK Financial 2.19 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 874.3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 842.6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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