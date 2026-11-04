Boise Cascade LLC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Boise Cascade LLC hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.04 USD, nach 0.580 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.80 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.67 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch