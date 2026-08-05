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05.08.2026 06:37:00
Boise Cascade LLC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Boise Cascade LLC stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.64 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Boise Cascade LLC mit einem Umsatz von insgesamt 1.83 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5.24 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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