Boise Cascade LLC Aktie 20054959 / US09739D1000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.02.2026 22:39:05
Boise Cascade Company Profit Retreats In Q4
(RTTNews) - Boise Cascade Company (BCC) revealed earnings for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $8.73 million, or $0.24 per share. This compares with $68.90 million, or $1.78 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 6.4% to $1.46 billion from $1.56 billion last year.
Boise Cascade Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.73 Mln. vs. $68.90 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $1.78 last year. -Revenue: $1.46 Bln vs. $1.56 Bln last year.
Nachrichten zu Boise Cascade LLC
|
22.02.26
|Ausblick: Boise Cascade LLC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Boise Cascade LLC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)