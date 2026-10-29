Bohai Ferry hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bohai Ferry gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0.24 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bohai Ferry 0.360 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14.65 Prozent zurück. Hier wurden 597.4 Millionen CNY gegenüber 700.0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch