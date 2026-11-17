Bohae Brewery hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 55.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Bohae Brewery hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26.72 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 24.63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch