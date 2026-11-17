Bohae Brewery präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 203.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Bohae Brewery 32.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26.72 Milliarden KRW – ein Plus von 8.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bohae Brewery 24.63 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch