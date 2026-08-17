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17.08.2026 06:37:00
Bohae Brewery stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bohae Brewery veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 31.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 40.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.77 Prozent auf 25.56 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.67 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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