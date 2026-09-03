Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’359 0.2%  SPI 20’184 0.2%  Dow 53’062 0.6%  DAX 25’839 -0.5%  Euro 0.9425 0.0%  EStoxx50 6’362 -0.1%  Gold 4’387 1.3%  Bitcoin 62’814 -0.2%  Dollar 0.8131 0.0%  Öl 95.3 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Amrize143013422Rheinmetall345850Sandoz124359842NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Sunrise Communications138622040
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Aktien im Fokus: CME macht Rechenleistung mit Compute-Futures handelbar
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Suche...
ETF Sparplan
KI-Agenten 03.09.2026 03:34:19

BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus

BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus

Die Bank of America (BofA) hebt ihre Prognose für den globalen Server-CPU-Markt bis zum Jahr 2030 deutlich an. Als Treiber gilt der Aufstieg von KI-Agenten.

• BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an
• KI-Agenten gelten laut Analyst Vivek Arya als zentraler Wachstumstreiber
• AMD bleibt Top-Pick, NVIDIA bevorzugter Wert im Gesamtsektor

BofA korrigiert Marktprognose deutlich nach oben

Die Bank of America hat ihre Prognose für den weltweiten Markt für Server-Prozessoren angehoben. Analyst Vivek Arya rechnet nun bis zum Jahr 2030 mit einem Marktvolumen von mehr als 210 Milliarden US-Dollar, nachdem die Bank zuvor von rund 170 Milliarden US-Dollar ausgegangen war. Nach Angaben des Finanznachrichtendienstes Investing.com folgte die Anhebung auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal sowie auf eine starke Nachfrage nach KI-Rechenleistung und Speicherkapazitäten. Damit impliziert die neue Prognose ein nahezu fünffaches Wachstum gegenüber dem Marktvolumen von etwa 35 Milliarden US-Dollar im Kalenderjahr 2025, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 36 Prozent statt zuvor angenommener 30 Prozent. Für das Jahr 2026 geht BofA von einem Umsatz mit Server-Prozessoren von 61,4 Milliarden US-Dollar aus, der bis 2030 auf 210,6 Milliarden US-Dollar steigen soll.

KI-Agenten verändern das Verhältnis von CPU zu GPU

Im Zentrum der neuen Einschätzung steht laut BofA eine veränderte Aufgabenverteilung zwischen Prozessoren und Grafikchips. Während GPUs die eigentlichen Rechenoperationen für KI-Modelle übernehmen, koordinieren CPUs bislang vor allem Betriebssystem, Anwendungen, Datenbanken und Netzwerkverbindungen. Mit dem Übergang zu KI-Agenten, die mehrstufige Aufgaben eigenständig ausführen, soll der Prozessor zunehmend zur Steuerungsebene für diese Systeme werden. BofA erwartet deshalb, dass sich das Verhältnis von CPUs zu GPUs von etwa 1 zu 4 in der Trainingsphase über etwa 1 zu 2 bei Inferenz-Anwendungen auf nahezu 1 zu 1 im Agenten-Zeitalter verschiebt. Der Anteil von Prozessoren am gesamten Markt für Rechenzentrumssysteme, den BofA auf 2,2 Billionen US-Dollar beziffert, soll dadurch bis 2030 auf rund 10 Prozent steigen, verglichen mit etwa 7 Prozent während der Trainingsphase 2024 bis 2025. Innerhalb der 210 Milliarden US-Dollar entfallen nach der Aufschlüsselung, über die die Finanzanalyse-Plattform TradingView unter Berufung auf Benzinga berichtet, rund 30 Milliarden US-Dollar auf klassische Cloud- und On-Premise-Prozessoren, rund 90 Milliarden US-Dollar auf CPUs für KI-Cluster und Head-Nodes sowie weitere rund 90 Milliarden US-Dollar auf eigenständige Prozessoren für den Betrieb von KI-Agenten, ein Segment, das vor zwei Jahren nach Angaben der Quelle noch kaum existierte. BofA betont zudem, dass Prozessoren aus ihrer Sicht den Gesamtmarkt für Systeme zusätzlich vergrössern und GPUs nicht ersetzen, da nahezu Rekordpreise bei GPU-Mieten und Speicherbausteinen auf eine breite Verknappung bei Rechenkapazitäten hindeuten, die sich auch auf Prozessoren erstrecke.

Marktanteile verschieben sich: AMD-Aktie bleibt Favorit von BofA

Bei den Marktanteilen rechnet BofA mit spürbaren Verschiebungen zwischen den Anbietern. Der Anteil von Intel am Umsatz mit Server-Prozessoren soll von rund 34 Prozent im Jahr 2026 auf 22 Prozent im Jahr 2030 sinken, während AMD mit einem Anstieg von rund 28 auf 31 Prozent vergleichsweise stabil bleiben soll. Als grösster Gewinner gilt laut BofA die Architektur von Arm Holdings, deren Anteil am Wert des Server-CPU-Marktes bis 2030 auf 47 Prozent steigen soll, verteilt auf rund 38 Prozentpunkte aus frei verkäuflichen Produkten und rund 9 Prozentpunkte aus kundenspezifischen Entwicklungen. Zu den frei verkäuflichen Arm-basierten Produkten zählen laut der Aufschlüsselung von TradingView unter anderem Vera-Prozessoren von NVIDIA und Lösungen von QUALCOMM, während zu den kundenspezifischen Chips etwa Graviton von Amazon, Axion von Alphabet und Cobalt von Microsoft gehören. Trotz der Anteilsgewinne von Arm bleibt AMD nach Angaben von BofA der bevorzugte Wert unter den Prozessorherstellern, begründet mit der Breite des Portfolios sowohl bei besonders taktstarken als auch bei kernzahlstarken Chips für agentenbasierte Anwendungen. Als Beispiel wird der kommende Zen-6-Prozessor, Venice genannt, der bis zu 256 Kerne bieten soll, verglichen mit 192 Kernen bei Intels Diamond Rapids und 88 Kernen bei NVIDIA Vera. NVIDIA gilt laut Investing.com als bevorzugter Wert der Bank im gesamten Halbleitersektor, während bei Intel die Foundry-Sparte als zusätzliche Option hervorgehoben wird und Arm als der Anbieter mit den grössten Marktanteilsgewinnen gilt. Seit Jahresbeginn 2026 haben sich die Aktien der drei CPU-Hersteller deutlich verteuert, Intel um 142,57 Prozent, Arm Holdings um 121,31 Prozent und AMD um 119,8 Prozent (Stand: 31.08.2026).

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie: KI-Chip-Offensive gegen die Konkurrenz gerät ins Stocken
NVIDIA-Aktie sinkt: Milliarden-Deal zwischen Anthropic und Lambda im Blick
NVIDIA-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com,Maurice NORBERT / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

02.09.26 Logo WHS Den ES Future profitabel handeln. Live Trading heute ab 14:45 Uhr
02.09.26 Novartis hält SMI in der Spur
02.09.26 Marktüberblick: Versicherer gesucht
02.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Unter 26‘000 Punkten
01.09.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.14 19.64 SNQBQU
Short 15’227.22 13.85 SRBCQU
Short 15’793.50 8.93 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’358.73 02.09.2026 17:30:00
Long 13’758.98 19.91 SYB31U
Long 13’450.01 13.99 SHB7NU
Long 12’857.59 8.90 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag auf rotes Terrain
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike
Nestlé-Aktie in Grün: Verkauf von Nahrungsergänzungsmittel-Sparte in Milliarden-Deal

Top-Rankings

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.