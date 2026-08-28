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SMI-Entwicklung 28.08.2026 15:58:17

Börsianer warten auf Impulse: SMI nachmittags kaum verändert

Börsianer warten auf Impulse: SMI nachmittags kaum verändert

Der SMI im Performance-Check.

Um 15:41 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0.00 Prozent auf 14’384.02 Punkte an. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1.681 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.388 Prozent auf 14’440.18 Punkte an der Kurstafel, nach 14’384.37 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’460.05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14’380.43 Einheiten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0.447 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 14’571.33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der SMI einen Wert von 13’504.76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bewegte sich der SMI bei 12’219.20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 8.58 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 2.12 Prozent auf 195.10 CHF), Givaudan (+ 1.71 Prozent auf 3’330.00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.66 Prozent auf 220.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.39 Prozent auf 80.38 CHF) und Sika (+ 1.04 Prozent auf 193.55 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Roche (-1.68 Prozent auf 357.90 CHF), Alcon (-1.51 Prozent auf 57.58 CHF), Novartis (-0.80 Prozent auf 123.64 CHF), Partners Group (-0.80 Prozent auf 745.80 CHF) und Lonza (-0.31 Prozent auf 586.60 CHF).

Welche SMI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’567’998 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 312.561 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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