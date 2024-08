Börsianer warten auf Impulse: S&P 500 beendet den Donnerstagshandel kaum verändert

Der S&P 500 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 5’591.96 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 45.911 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.373 Prozent fester bei 5’613.05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5’592.18 Punkten am Vortag.

Bei 5’583.71 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’646.95 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.846 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 29.07.2024, den Wert von 5’463.54 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 29.05.2024, bei 5’266.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.08.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4’497.63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 17.90 Prozent aufwärts. Bei 5’669.67 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’682.11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Best Buy (+ 14.11 Prozent auf 100.18 USD), West Pharmaceutical Services (+ 5.77 Prozent auf 314.79 USD), Albemarle (+ 4.15 Prozent auf 91.65 USD), Bio-Techne (+ 4.08 Prozent auf 74.52 USD) und PayPal (+ 3.88 Prozent auf 73.16 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Dollar General (-32.15 Prozent auf 84.03 USD), Dollar Tree (-10.24 Prozent auf 84.79 USD), NetApp (-9.64 Prozent auf 119.20 USD), NVIDIA (-6.38 Prozent auf 117.59 USD) und Bath Body Works (-4.00 Prozent auf 31.00 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 91’375’313 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.115 Bio. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 600.00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

