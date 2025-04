Börsianer warten auf Impulse: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels orientierungslos

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 18’258.09 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.615 Prozent auf 18’369.90 Punkte an der Kurstafel, nach 18’257.64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18’401.05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18’144.46 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 4.39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19’812.24 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21’441.15 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 17’493.62 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2025 bereits um 12.96 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’542.20 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Dollar Tree (+ 8.10 Prozent auf 79.14 USD), Diamondback Energy (+ 5.70 Prozent auf 137.64 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3.99 Prozent auf 153.75 USD), Lucid (+ 3.03 Prozent auf 2.38 USD) und Biogen (+ 2.88 Prozent auf 118.61 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Workday A (-2.94 Prozent auf 221.02 USD), NVIDIA (-2.87 Prozent auf 101.49 USD), Axon Enterprise (-2.15 Prozent auf 559.53 USD), Lam Research (-2.12 Prozent auf 63.76 USD) und Broadcom (-2.07 Prozent auf 170.99 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 69’661’739 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.570 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 verzeichnet die Biogen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.56 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

