Börsianer warten auf Impulse: Dow Jones zum Handelsende auf Richtungssuche

Der Dow Jones schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 43’729.34 Punkten ab. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14.468 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 2.01 Prozent auf 42’850.40 Punkte an der Kurstafel, nach 43’729.93 Punkten am Vortag.

Bei 43’641.92 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 43’823.10 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 4.11 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 07.10.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41’954.24 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2024, einen Stand von 38’763.45 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2023, wurde der Dow Jones mit 34’152.60 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 15.95 Prozent aufwärts. 43’823.10 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37’122.95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 4.71 Prozent auf 26.23 USD), Home Depot (+ 2.85 Prozent auf 399.44 USD), Boeing (+ 2.60 Prozent auf 150.98 USD), Apple (+ 2.14 Prozent auf 227.48 USD) und UnitedHealth (+ 1.47 Prozent auf 605.45 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil JPMorgan Chase (-4.32 Prozent auf 236.38 USD), American Express (-2.83 Prozent auf 286.82 USD), Goldman Sachs (-2.32 Prozent auf 582.17 USD), Caterpillar (-2.08 Prozent auf 408.21 USD) und Verizon (-1.43 Prozent auf 40.57 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 31’726’614 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.142 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

