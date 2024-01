Börsianer in New York warten auf Impulse: NASDAQ Composite zum Handelsende in Seitwärtsbewegung

Der NASDAQ Composite beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 14’970.19 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.343 Prozent auf 15’020.95 Punkte an der Kurstafel, nach 14’969.65 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15’063.61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 14’800.38 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2.79 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.12.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 14’432.49 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 11.10.2023, einen Wert von 13’659.68 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 11.01.2023, bei 10’931.67 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Ceragon Networks (+ 11.97 Prozent auf 2.62 USD), EMCORE (+ 8.65 Prozent auf 0.50 USD), Myriad Genetics (+ 8.28 Prozent auf 19.75 USD), Donegal Group B (+ 5.29 Prozent auf 15.12 USD) und Lifetime Brands (+ 4.92 Prozent auf 7.68 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Richardson Electronics (-19.04 Prozent auf 10.12 USD), Escalon Medical (-17.25 Prozent auf 0.17 USD), Ebix (-14.11 Prozent auf 2.07 USD), Trinity Biotech (-11.54 Prozent auf 0.44 USD) und Cerus (-10.15 Prozent auf 1.82 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 13’715’580 Aktien gehandelt. Mit 2.623 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 42.85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

