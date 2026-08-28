Börsianer in New York warten auf Impulse: NASDAQ Composite eröffnet wenig verändert

Am Freitag legt der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0.00 Prozent auf 26’542.36 Punkte zu. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.096 Prozent auf 26’515.99 Punkte an der Kurstafel, nach 26’541.35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’503.02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’605.46 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1.83 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 24’876.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’917.47 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 21’705.16 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 14.23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nissan Motor (+ 7.14 Prozent auf 2.10 USD), Americas Car-Mart (+ 3.46 Prozent auf 2.39 USD), American Eagle Outfitters (+ 2.16 Prozent auf 17.05 USD), Mind CTI (+ 2.00 Prozent auf 1.02 USD) und PC Connection (+ 1.92 Prozent auf 82.14 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Autodesk (-4.70 Prozent auf 257.87 USD), inTest (-4.48 Prozent auf 11.09 USD), Photronics (-4.00 Prozent auf 29.05 USD), AmeriServ Financial (-3.92 Prozent auf 4.66 USD) und Donegal Group B (-3.85 Prozent auf 22.74 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’338’638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.356 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch