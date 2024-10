Börsianer in New York warten auf Impulse: NASDAQ 100 letztendlich wenig bewegt

Am Montag ging der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 20’351.07 Punkten aus dem Montagshandel. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.506 Prozent auf 20’455.01 Punkte an der Kurstafel, nach 20’352.02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20’470.43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20’344.82 Punkten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20’008.62 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 19’023.66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, bei 14’180.42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 23.01 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20’690.97 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’249.19 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 4.36 Prozent auf 150.02 USD), JDcom (+ 4.36 Prozent auf 41.64 USD), Moderna (+ 3.22 Prozent auf 54.80 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2.71 Prozent auf 125.79 USD) und NXP Semiconductors (+ 2.69 Prozent auf 249.70 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Diamondback Energy (-3.36 Prozent auf 178.19 USD), Tesla (-2.48 Prozent auf 262.51 USD), Keurig Dr Pepper (-2.08 Prozent auf 33.86 USD), Charter A (-1.88 Prozent auf 329.67 USD) und DexCom (-1.82 Prozent auf 72.10 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 32’084’858 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.256 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Super Micro Computer-Aktie hat mit 8.56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 4.61 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

