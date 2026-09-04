Börsianer in London warten auf Impulse: FTSE 100 schlussendlich ohne Schwung

Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 10’831.09 Punkten ab. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.199 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0.001 Prozent leichter bei 10’831.45 Punkten, nach 10’831.52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10’791.43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10’843.12 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0.060 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’879.38 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’360.32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’216.87 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8.84 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Computacenter (+ 4.10 Prozent auf 55.90 GBP), Kingfisher (+ 3.29 Prozent auf 3.07 GBP), Vodafone Group (+ 2.70 Prozent auf 1.26 GBP), M&G (+ 1.77 Prozent auf 3.57 GBP) und Associated British Foods (+ 1.57 Prozent auf 20.72 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Experian (-4.38 Prozent auf 28.14 GBP), Coca-Cola European Partners (-2.74 Prozent auf 106.16 USD), RELX (-2.06 Prozent auf 26.20 GBP), 3i (-1.95 Prozent auf 27.71 GBP) und IG Group (-1.91 Prozent auf 13.35 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 64’621’051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 308.826 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14.84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch