Börsianer in Habachtstellung: S&P 500 letztendlich orientierungslos

Am Donnerstag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 7’483.24 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 62.331 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.316 Prozent auf 7’506.85 Punkte an der Kurstafel, nach 7’483.23 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’427.55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’540.75 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 1.24 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, lag der S&P 500 noch bei 7’609.78 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 6’582.69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’227.42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’620.90 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Moderna (+ 13.89 Prozent auf 79.76 USD), Coinbase (+ 13.20 Prozent auf 165.48 USD), Genuine Parts (+ 12.92 Prozent auf 132.57 USD), Robinhood (+ 12.42 Prozent auf 112.73 USD) und Honeywell Aerospace (+ 11.79 Prozent auf 247.15 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Teradyne (-23.72 Prozent auf 369.09 USD), Sandisk (-23.25 Prozent auf 1’745.00 USD), KLA (-21.93 Prozent auf 235.55 USD), Lam Research (-18.90 Prozent auf 351.41 USD) und Marvell Technology (-17.66 Prozent auf 245.29 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 40’892’901 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.250 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch