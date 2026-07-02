Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’386 1.9%  SPI 20’207 1.5%  Dow 52’900 1.1%  DAX 25’581 2.2%  Euro 0.9185 -0.3%  EStoxx50 6’360 1.2%  Gold 4’124 2.3%  Bitcoin 49’390 1.7%  Dollar 0.8031 -0.8%  Öl 71.6 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539SpaceX156888148Sika41879292Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Juni 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Comeback der Software-Aktien? Wo nach dem KI-Ausverkauf wieder Potenzial lockt
UBS-Aktie: Immobilienfonds verschiebt Rückzahlung von Anteilen erneut
Starke Auslieferungszahlen können der Tesla-Aktie nicht nach oben verhelfen
Tesla-Bulle bewertet erstmals SpaceX - Aktie dreht nach Verlusten ins Plus
Suche...
eToro entdecken

Sandisk Aktie 141821755 / US80004C2008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Marktbericht 02.07.2026 22:34:02

Börsianer in Habachtstellung: S&P 500 letztendlich orientierungslos

Börsianer in Habachtstellung: S&P 500 letztendlich orientierungslos

Am vierten Tag der Woche hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Donnerstag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 7’483.24 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 62.331 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.316 Prozent auf 7’506.85 Punkte an der Kurstafel, nach 7’483.23 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’427.55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’540.75 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 1.24 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, lag der S&P 500 noch bei 7’609.78 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 6’582.69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’227.42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’620.90 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Moderna (+ 13.89 Prozent auf 79.76 USD), Coinbase (+ 13.20 Prozent auf 165.48 USD), Genuine Parts (+ 12.92 Prozent auf 132.57 USD), Robinhood (+ 12.42 Prozent auf 112.73 USD) und Honeywell Aerospace (+ 11.79 Prozent auf 247.15 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Teradyne (-23.72 Prozent auf 369.09 USD), Sandisk (-23.25 Prozent auf 1’745.00 USD), KLA (-21.93 Prozent auf 235.55 USD), Lam Research (-18.90 Prozent auf 351.41 USD) und Marvell Technology (-17.66 Prozent auf 245.29 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 40’892’901 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.250 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.

Weiterlesen!

Analysen zu Sandisk Corp

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ BNP Paribas
✅ GE Aerospace
✅ ABB

inklusive Rebalancing:
❌ Assicurazioni Generali
❌ Diamond Back Energy
❌ TotalEnergies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:04 Gold nach starker Korrektur – im Spannungsfeld geldpolitischer Treiber
13:39 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Komax Holding AG
12:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Lebensmittelsektor – Comeback im Kühlregal/Comet – In den Top 10
09:33 SMI verliert an Fahrt
09:25 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
01.07.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’961.33 19.33 S3PBUU
Short 15’250.00 13.84 S4B3QU
Short 15’823.60 8.82 SCVB9U
SMI-Kurs: 14’385.98 02.07.2026 17:30:00
Long 13’779.95 19.20 SABDTU
Long 13’473.89 13.57 S1BXZU
Long 12’930.86 8.99 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie legt zu: Lungenkrebsmittel Divarasib schlägt Konkurrenzpräparate
Nach dem SpaceX-Hype: Lime startet an der US-Börse - Erstkurs über Ausgabepreis
2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Tesla-Bulle bewertet erstmals SpaceX - Aktie dreht nach Verlusten ins Plus
Aktie an DAX-Spitze: Bayer gliedert operatives US-Glyphosatgeschäft in eigenes Unternehmen aus
Das sind die Analysteneinschätzungen zur Lufthansa-Aktie im Juni
Analysteneinschätzungen im Juni: Darum sehen Experten weiteres Potenzial für die VW-Aktie
Rheinmetall-Aktie profitiert von neuen Grossauftrag im Luftabwehrbereich
PHLX Semiconductor Index steigt kräftig: Anleger entdecken neue KI-Aktien neben NVIDIA

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
2. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Juni 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Juni 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die E ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 7’483.24 0.00%