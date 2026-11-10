Börsenneulinge enttäuschen: Warum die Aktien von SpaceX, Vincorion & Co. schwächeln und wie Anleger ihr Kapital schützen

Zeichner von SpaceX und Vincorion liegen gegenüber dem Ausgabepreis vorn

Wer zum ersten Kurs kaufte, sitzt bei vier Werten auf Verlusten

Anthropic will mitten im KI-Ausverkauf an die NASDAQ

Wer bei den grossen Börsengängen des Jahres 2026 erst zum ersten Börsenkurs eingestiegen ist, hat ausnahmslos Verluste in seinem Depot. Für Anleger, die bei der Aktienzuteilung zum Ausgabepreis zum Zug kamen, zeigt sich dagegen zumindest in Teilen ein besseres Bild: Sie liegen bislang bei einigen Werten im Plus, während bei anderen Börsenneulingen inzwischen sogar die Zeichner unter dem Platzierungspreis notieren. Diese ernüchternde Bilanz dürfte auch für den KI-Riesen Anthropic zum Gradmesser werden. Der KI-Konzern plant seinen Börsengang ausgerechnet in einer Phase, in der die Branche an der Börse unter Druck steht.

SpaceX-Aktie: Rekordquartal reicht nicht bis zum Erstkurs

SpaceX legte die Messlatte für einen Börsengang zunächst hoch. Am 11. Juni platzierte das Unternehmen seine Aktien zu 135 US-Dollar und nahm rund 75 Milliarden US-Dollar ein – mehr als jeder Börsenneuling zuvor. Einen Tag später startete das Papier an der NASDAQ bei 150 US-Dollar. Nach turbulenten Monaten gab der Kurs bis zum Handelsschluss am 9. November allerdings wieder nach und landete bei 142,07 US-Dollar. Damit liegen Zeichner noch gut fünf Prozent im Plus, während Anleger, die zum ersten Kurs einstiegen, bereits gut fünf Prozent verloren haben.

Bemerkenswert ist das auch mit Blick auf die Geschäftsentwicklung. Am 20. Oktober legte SpaceX starke Zahlen für das dritte Quartal vor: Der Umsatz sprang um 161 Prozent auf 14,58 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 12,72 Milliarden deutlich. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 4,4 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust angefallen war. An der Börse kam diese Entwicklung jedoch nicht ausreichend an.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Seit dem ersten Quartalsbericht im August werden Insideraktien schrittweise aus der Haltefrist entlassen. Das zusätzliche Angebot trifft auf einen ohnehin nervösen Markt: Nach den US-Zwischenwahlen gerieten KI-Werte unter Druck, am 5. November rutschte auch der NASDAQ Composite in eine Korrektur. Davon blieb SpaceX trotz seiner starken Zahlen nicht verschont.

Neue Fantasie kommt unterdessen von Elon Musk . Der Tesla-Chef bezeichnete eine Fusion mit Tesla als gute Idee. Beide Unternehmen haben inzwischen Sonderausschüsse gebildet. Wie Anleger die weitere Entwicklung einschätzen, zeigt sich auch an den unterschiedlichen Analystenurteilen: Deutsche Bank Research bestätigte am 9. November ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 250 US-Dollar. Die DZ BANK sieht den fairen Wert dagegen seit dem 21. Oktober bei 125 US-Dollar und empfiehlt den Verkauf.

Cerebras zahlt für die Abhängigkeit von OpenAI

Noch deutlicher fällt die Ernüchterung bei Cerebras aus. Der KI-Chipentwickler legte den spektakulärsten Börsenstart der vier Unternehmen hin, erlebte anschliessend aber auch den stärksten Kursrückgang. Die Aktien wurden am 13. Mai zu 185 US-Dollar ausgegeben und eröffneten einen Tag später bei 350 US-Dollar. Am 9. November schloss das Papier an der NASDAQ nur noch bei 96,70 US-Dollar. Damit liegt es fast 48 Prozent unter dem Ausgabepreis und rund 72 Prozent unter dem ersten Börsenkurs.

Das schwache Abschneiden lässt sich kaum mit einer rückläufigen Geschäftsentwicklung erklären. Im zweiten Quartal hatte sich der bereinigte Umsatz auf 210 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt. Zudem hob das Management die Jahresprognose auf 880 bis 890 Millionen US-Dollar an. Allerdings fiel der Ausblick auf die Profitabilität weniger überzeugend aus: Für das dritte Quartal stellte Cerebras eine bereinigte Bruttomarge von 38 bis 40 Prozent in Aussicht, nachdem sie im zweiten Quartal noch knapp 41 Prozent erreicht hatte.

Zusätzlichen Druck brachte Ende September ein Bericht des Researchhauses SemiAnalysis. Demnach betreibt OpenAI den "Ultrafast"-Modus seines Modells GPT-6.1 Sol auf Grafikprozessoren von NVIDIA statt auf Systemen von Cerebras. Gerade die enge Verbindung zu OpenAI ist für den Chipentwickler ein entscheidender Faktor. In seiner Quartalsmitteilung führt Cerebras den KI-Konzern selbst als einen seiner wenigen Grosskunden auf, von denen das Geschäft abhängig ist. Hinzu kam, dass in derselben Woche Haltefristen ausliefen und Manager Aktien verkauften. Das Zusammentreffen beider Entwicklungen verschärfte die ohnehin angespannte Lage der Aktie.

Vincorion und SK hynix: Starke Zahlen, wenig Kursfantasie

Deutlich stabiler entwickelte sich Vincorion, auch wenn der Kurs zuletzt ebenfalls unter seinem ersten Börsenpreis lag. Das Unternehmen ging am 20. März zu 17 Euro an die Frankfurter Börse. Der erste Kurs betrug 19,30 Euro. Mit 18,53 Euro auf XETRA zum Handelsschluss am 9. November notiert die Aktie rund neun Prozent über dem Ausgabepreis, aber gut vier Prozent unter ihrem Börsenstart. Der Kursverlauf war dabei alles andere als geradlinig: Im April fiel das Papier zeitweise unter 16 Euro, Anfang Mai erreichte es dagegen ein Rekordhoch von knapp 24 Euro.

Fundamental gab es zuletzt durchaus positive Nachrichten. Nach vorläufigen Zahlen vom 7. Oktober steigerte Vincorion den Umsatz in den ersten neun Monaten um gut 41 Prozent auf 237,7 Millionen Euro. Gleichzeitig hob das Unternehmen seine Jahresprognose von zuvor 280 bis 320 Millionen auf 323 bis 333 Millionen Euro an. Eine Besonderheit des Börsengangs: Frisches Kapital floss dem Unternehmen dadurch nicht zu. Die Aktien wurden ausschliesslich vom Finanzinvestor Star Capital verkauft.

Eine Sonderrolle nimmt SK hynix ein. Hier handelte es sich nicht um einen klassischen Börsengang, sondern um eine zusätzliche Notierung von Hinterlegungsscheinen an der NASDAQ. Zehn dieser Scheine entsprechen jeweils einer in Seoul gehandelten Aktie. Der Platzierungspreis lag bei 149 US-Dollar, der erste Kurs am 10. Juli bei 170 US-Dollar. Zum Handelsschluss am 9. November waren davon noch 134,38 US-Dollar übrig. Damit liegen die Papiere knapp zehn Prozent unter dem Ausgabepreis und rund 21 Prozent unter dem ersten Kurs.

Auch bei SK hynix steht die Kursentwicklung in einem deutlichen Kontrast zur operativen Entwicklung. Der Speicherchipkonzern meldete am 28. Oktober Rekordwerte für das dritte Quartal. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 Prozent auf 104,6 Billionen Won, die operative Marge erreichte 80 Prozent. Selbst diese Zahlen reichten bislang nicht aus, um die Aktie über ihren ursprünglichen Börsenkurs zu heben.

Was die Bilanz für den Börsengang von Anthropic bedeutet

Die bisherigen Börsendebüts zeigen ein wiederkehrendes Muster: Wer bei den vier Unternehmen erst zum ersten festgestellten Kurs einstieg, hat den anfänglichen Aufschlag bislang bei keinem der Werte zurückverdient. Für Anthropic kommt dieser Befund zur Unzeit. Der Entwickler des KI-Modells Claude plant seinen Börsengang an der NASDAQ unter dem Kürzel ANT. Laut Börsenprospekt vom 26. Oktober stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 auf 16,3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit rund 1,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig wies das Unternehmen aufgrund von Bewertungseffekten einen Nettoverlust von 80,7 Milliarden US-Dollar aus.

Auch die Verbindung zu SpaceX spielt in den Börsenunterlagen eine Rolle. Dem Prospekt zufolge will Anthropic für Rechenleistung des Raumfahrtunternehmens rund 3,1 Milliarden US-Dollar pro Monat zahlen, sobald die zugesagte Kapazität bereitsteht. Damit treffen bei dem geplanten Börsengang gleich mehrere Themen aufeinander: das enorme Wachstum des KI-Geschäfts, der hohe Kapitalbedarf und die Frage, wie nachhaltig die Bewertungen in einem zunehmend kritischen Marktumfeld sind.

IPO-Risiken: Diese Faktoren belasten Börsenneulinge

Über die einzelnen Unternehmen hinaus zeichnen sich zwei Risiken ab, die auch für Anthropic relevant werden könnten. Zum einen sorgen auslaufende Haltefristen dafür, dass über Monate zusätzliches Aktienangebot auf den Markt kommt. Die Kursentwicklung von Cerebras und SpaceX zeigt, wie stark dieser Effekt die Papiere belasten kann. Zum anderen wächst nach den Zwischenwahlen der politische Gegenwind gegen den Ausbau neuer Rechenzentren. Das könnte die Wachstumsannahmen der gesamten KI-Branche unter Druck setzen. Bei Cerebras kommt ausserdem die starke Abhängigkeit von wenigen Grosskunden als unternehmensspezifisches Risiko hinzu.

Mit ETFs und gezielten Investments Chancen nutzen

Für Anleger bleibt der IPO-Markt trotz der durchwachsenen Bilanz interessant. Wer an den langfristigen Wachstumschancen von KI, Technologie und anderen Zukunftsbranchen teilhaben möchte, muss dafür jedoch nicht alles auf einzelne Börsenneulinge setzen. Breit gestreute ETFs ermöglichen einen Zugang zu ganzen Märkten und Branchen, ohne das Risiko auf ein einzelnes Unternehmen zu konzentrieren. Wer gezielt in einen Börsenneuling investieren möchte, kann das Einzelinvestment zunächst begrenzen und den Einstieg auf mehrere Zeitpunkte verteilen. So bleibt die Chance auf Kursgewinne erhalten, während sich das Risiko eines ungünstigen Einstiegszeitpunkts reduzieren lässt. Ganz ausschliessen lässt sich das Verlustrisiko damit allerdings nicht.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.ch

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