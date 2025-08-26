Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’206 -0.5%  SPI 16’967 -0.4%  Dow 45’282 -0.8%  DAX 24’273 -0.4%  Euro 0.9374 0.2%  EStoxx50 5’444 -0.8%  Gold 3’376 0.3%  Bitcoin 88’711 -0.1%  Dollar 0.8058 0.0%  Öl 68.4 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
DeepSeek entscheidet sich wieder für NVIDIA-Chips - Huawei-Kombi ohne Erfolg
Dollar und Franken wenig bewegt: Powell-Effekt verpufft allmählich
Kudelski schreibt im ersten Halbjahr rote Zahlen
Vetropack erzielt in schwierigem Umfeld weniger Umsatz
Intershop dank Aufwertung mit deutlich mehr Gewinn im ersten Halbjahr
Suche...
Plus500 Depot
26.08.2025 08:09:36

Börsenkandidatin SMG steigert Umsatz und Ergebnis im Halbjahr

Zürich (awp) - Die Swiss Marketplace Group SMG hat im ersten Halbjahr sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis deutlich gesteigert. Zudem bekräftigte die Betreiberin von digitalen Marktplätzen den Ausblick von Ende Juni.

So kletterte der Umsatz um 14,4 Prozent auf 161,5 Millionen Franken, wie SMG am Dienstag mitteilte. Alle Geschäftsbereiche hätten zum Wachstum beigetragen, besonders stark sei der Anstieg im Automotive-Segment gewesen.

Die Profitabilität steigerte das Unternehmen sogar nochmals deutlicher. Das bereinigte EBITDA lag mit 87,6 Millionen um 34 Prozent über dem Vorjahr, die EBITDA-Marge verbesserte sich um 8,1 Prozentpunkte auf 54,3 Prozent. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern legte um 31 Prozent auf 56,8 Millionen zu. CEO Christoph Tonini zeigte sich mit dem Ergebnis "sehr zufrieden".

Darüber hinaus bekräftigte SMG die Ziele für das Gesamtjahr. Entsprechend soll ein Umsatzwachstum der Gruppe zwischen 13 und 15 Prozent erreicht werden. Die bereinigte EBITDA-Marge soll nahe dem mittleren 50-Prozentbereich liegen.

IPO-Vorbereitungen im Plan

SMG betreibt in der Schweiz ein Portfolio an führenden Online-Marktplätzen in den Bereichen Auto, Immobilien, Kleinanzeigen/Secondhand- und Alltagsprodukte (General Marketplaces) sowie Finanzen & Versicherungen. Dazu gehören weitherum bekannte Marken wie Homegate, Immoscout24, Autoscout24, Ricardo, Tutti oder Moneyland.

Das Unternehmen wurde 2021 als Joint-Venture gegründet. Beteiligt sind die beiden Verlage TX Group (Anteil 31%) und Ringier (29,5%), der Versicherer Mobiliar (29,5%) sowie die amerikanische Investmentfirma General Atlantic. Bereits bei der Gründung wurde die Absicht zu einem späteren IPO bekundet. Einen konkreten Termin gibt es aber noch nicht.

Erst vergangene Woche hatte allerdings Bloomberg geschrieben, dass der Börsengang im September über die Bühne gehen könnte. In der Mitteilung vom (heutigen) Dienstag standen derweil keine weiteren Angaben zum IPO.

Von der TX Group hiess es gemeinsam mit den Halbjahreszahlen am Morgen indes, die Vorbereitungen für den angestrebten Börsengang der SMG würden planmässig verlaufen.

dm/ys

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

06:07 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Konsolidierung zum Wochenstart
25.08.25 Logo WHS HENSOLDT Aktie profitiert vom Rüstungsboom: Auftragsbücher voll – jetzt zuschlagen?
25.08.25 Verhaltene Reaktion auf Powell-Rede
25.08.25 Daimler Truck Holding gesucht
25.08.25 Das Comeback des Konsolen-Gamings?
22.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
21.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf PolyPeptide Group AG
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’737.44 19.42 BHDSPU
Short 12’983.93 13.90 B1LSOU
Short 13’466.70 8.96 B6CSKU
SMI-Kurs: 12’206.36 25.08.2025 17:30:47
Long 11’733.53 19.73 SQBBAU
Long 11’446.92 13.59 BBWS3U
Long 10’950.93 8.80 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bekannter Leerverkäufer schiesst gegen Palantir-Aktie: Stärker überbewertet als NVIDIA-Aktie
Die Zukunft des Geldes: Bitcoin, Ripple oder Ethereum - wer macht das Rennen?
Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag freundlich
Lufthansa-Aktie fällt zurück: Lufthansa ordnet sich neu
NVIDIA Aktie News: NVIDIA tendiert am Montagnachmittag fester
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag höher
PUMA-Aktie +15 Prozent: Milliardärsfamilie Pinault denkt offenbar über Verkauf von PUMA-Beteiligung nach
Zweifelhafter Erfolg für Tesla-Aktie: US-Luftwaffe ordert Cybertrucks - für Zielübungen

Top-Rankings

KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 34: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}