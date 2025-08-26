|
26.08.2025 08:09:36
Börsenkandidatin SMG steigert Umsatz und Ergebnis im Halbjahr
Zürich (awp) - Die Swiss Marketplace Group SMG hat im ersten Halbjahr sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis deutlich gesteigert. Zudem bekräftigte die Betreiberin von digitalen Marktplätzen den Ausblick von Ende Juni.
So kletterte der Umsatz um 14,4 Prozent auf 161,5 Millionen Franken, wie SMG am Dienstag mitteilte. Alle Geschäftsbereiche hätten zum Wachstum beigetragen, besonders stark sei der Anstieg im Automotive-Segment gewesen.
Die Profitabilität steigerte das Unternehmen sogar nochmals deutlicher. Das bereinigte EBITDA lag mit 87,6 Millionen um 34 Prozent über dem Vorjahr, die EBITDA-Marge verbesserte sich um 8,1 Prozentpunkte auf 54,3 Prozent. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern legte um 31 Prozent auf 56,8 Millionen zu. CEO Christoph Tonini zeigte sich mit dem Ergebnis "sehr zufrieden".
Darüber hinaus bekräftigte SMG die Ziele für das Gesamtjahr. Entsprechend soll ein Umsatzwachstum der Gruppe zwischen 13 und 15 Prozent erreicht werden. Die bereinigte EBITDA-Marge soll nahe dem mittleren 50-Prozentbereich liegen.
IPO-Vorbereitungen im Plan
SMG betreibt in der Schweiz ein Portfolio an führenden Online-Marktplätzen in den Bereichen Auto, Immobilien, Kleinanzeigen/Secondhand- und Alltagsprodukte (General Marketplaces) sowie Finanzen & Versicherungen. Dazu gehören weitherum bekannte Marken wie Homegate, Immoscout24, Autoscout24, Ricardo, Tutti oder Moneyland.
Das Unternehmen wurde 2021 als Joint-Venture gegründet. Beteiligt sind die beiden Verlage TX Group (Anteil 31%) und Ringier (29,5%), der Versicherer Mobiliar (29,5%) sowie die amerikanische Investmentfirma General Atlantic. Bereits bei der Gründung wurde die Absicht zu einem späteren IPO bekundet. Einen konkreten Termin gibt es aber noch nicht.
Erst vergangene Woche hatte allerdings Bloomberg geschrieben, dass der Börsengang im September über die Bühne gehen könnte. In der Mitteilung vom (heutigen) Dienstag standen derweil keine weiteren Angaben zum IPO.
Von der TX Group hiess es gemeinsam mit den Halbjahreszahlen am Morgen indes, die Vorbereitungen für den angestrebten Börsengang der SMG würden planmässig verlaufen.
dm/ys
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed im Blick: SMI und DAX vor tieferer Eröffnung -- Märkte in Fernost geben nach
Am Dienstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt in Rot in den Handel starten. Unterdessen tendieren die asiatischen Indizes ebenfalls nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}