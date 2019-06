Börsenindex SMI überschreitet erstmals 10'000 Punkte

Der Schweizer Börsen-Leitindex SMI hat am Dienstag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 10'000 Punkten überschritten.

Für Auftrieb an den Börsenplätzen in der Schweiz wie auch weltweit sorgen derzeit Hoffnungen auf Zinssenkungen durch die Notenbanken in den USA und in Europa.

tp/yr

Zürich (awp)