Börsenfeiertage an der Zürcher Börse 2026: Dann hat die SIX handelsfrei

• SIX Swiss Exchange Aktienhandel : Wochentags 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet• 2026: Zehn handelsfreie Tage• Zürcher Börse: Globales Finanzzentrum seit 1850

Im Rahmen ihrer üblichen Geschäftszeiten, die von Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr MEZ reichen, ist die SIX ein zentraler Handelsplatz für verschiedenste Finanzprodukte. Wie jedes Jahr gibt es allerdings auch im Jahr 2026 Tage, an denen die Handelstätigkeit an der Börse ruht.

Börsenfeiertage 2026 an der SIX

Obwohl die SIX Swiss Exchange regulär an fünf Tagen in der Woche geöffnet ist, gibt es im Kalenderjahr 2026 auch Tage, an denen kein Handel stattfindet. Diese handelsfreien Tage sind in der Regel gesetzliche Feiertage oder spezielle Anlässe.

Im Jahr 2026 bleibt die SIX Swiss Exchange an mehreren Tagen geschlossen. Zum Jahresauftakt ruht der Handel am Donnerstag, 1. Januar (Neujahr), sowie am Freitag, 2. Januar (Berchtoldstag). Im Frühjahr folgen der Karfreitag am 3. April und der Ostermontag am 6. April. Am Freitag, 1. Mai, findet wegen des Tags der Arbeit ebenfalls kein Handel statt. Weitere handelsfreie Tage sind Christi Himmelfahrt am 14. Mai sowie der Pfingstmontag am 25. Mai. Zum Jahresende bleibt die Schweizer Börse zudem an Heiligabend am 24. Dezember, am Weihnachtstag am 25. Dezember sowie an Silvester am 31. Dezember geschlossen.

Der 1. August (Nationalfeiertag) und der 26. Dezember (Stephanstag) fallen im Jahr 2026 auf einen Samstag. Die Feiertage werden, wie sich dem Handelskalender der SIX entnehmen lässt, nicht nachgeholt. Insgesamt gibt es somit im Kalenderjahr 2026 zehn handelsfreie Tage.

Die Geschichte der Zürcher Börse

Die Anfänge des Börsenhandels in der Schweiz reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Mit der Gründung der "Société des agents de change réunis" wurde 1850 in Genf die erste Börse ins Leben gerufen. Nur fünf Jahre später folgte Zürich diesem Beispiel und errichtete ebenfalls einen Börsenplatz. Im Laufe der Jahre wurden weitere Börsen in der gesamten Schweiz etabliert. Das heutige Börsengebäude der SIX Swiss Exchange liegt im Hard Turm Park in Zürich West. Der Hauptsitz der Schweizer Börse befindet sich dort seit dem Jahr 2017.

Die Rolle der Zürcher Börse

Die Börse in Zürich, auch bekannt als SIX Swiss Exchange, hat sich über die Jahre hinweg als wichtiger Akteur auf der globalen Finanzbühne etabliert. Ihre Bedeutung beschränkt sich nicht nur auf den Schweizer Markt, sondern sie zieht Investoren aus aller Welt an. Die SIX bietet ein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen, darunter der Handel mit Aktien, Anleihen, Derivaten und weiteren Finanzinstrumenten. Durch ihre hohe Liquidität, ihre robuste regulatorische Infrastruktur und ihr Engagement in Innovation und Technologie, hat sie sich einen festen Platz in der globalen Finanzwelt gesichert.

Redaktion finanzen.ch