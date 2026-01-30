Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’148 1.0%  SPI 18’161 0.7%  Dow 49’072 0.1%  DAX 24’309 -2.1%  Euro 0.9154 -0.4%  EStoxx50 5’892 -0.7%  Gold 5’380 -0.7%  Bitcoin 64’540 -5.5%  Dollar 0.7646 -0.5%  Öl 70.9 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Rekordjahr 2026 erwartet: Xtrackers sieht neue Trends am ETF-Markt
Börsenfeiertage an der Zürcher Börse 2026: Dann hat die SIX handelsfrei
Aeva Technologies-Aktie im Fokus: Was Anleger über den neuen NVIDIA-Partner wissen müssen
Kein IPO? Star-Investor stellt Mega-Börsengang von SpaceX infrage
Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
eToro entdecken
Börsenfeiertage 30.01.2026 03:29:00

Börsenfeiertage an der Zürcher Börse 2026: Dann hat die SIX handelsfrei

Börsenfeiertage an der Zürcher Börse 2026: Dann hat die SIX handelsfrei

Die SIX Swiss Exchange, die prominenteste Börse in der Schweiz, prägt sowohl die nationale als auch die internationale Finanzszene entscheidend mit. Doch handeln können Anleger nicht an allen Tagen des Jahres.

• SIX Swiss Exchange Aktienhandel: Wochentags 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet
• 2026: Zehn handelsfreie Tage
• Zürcher Börse: Globales Finanzzentrum seit 1850

Im Rahmen ihrer üblichen Geschäftszeiten, die von Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr MEZ reichen, ist die SIX ein zentraler Handelsplatz für verschiedenste Finanzprodukte. Wie jedes Jahr gibt es allerdings auch im Jahr 2026 Tage, an denen die Handelstätigkeit an der Börse ruht.

Börsenfeiertage 2026 an der SIX

Obwohl die SIX Swiss Exchange regulär an fünf Tagen in der Woche geöffnet ist, gibt es im Kalenderjahr 2026 auch Tage, an denen kein Handel stattfindet. Diese handelsfreien Tage sind in der Regel gesetzliche Feiertage oder spezielle Anlässe.

Im Jahr 2026 bleibt die SIX Swiss Exchange an mehreren Tagen geschlossen. Zum Jahresauftakt ruht der Handel am Donnerstag, 1. Januar (Neujahr), sowie am Freitag, 2. Januar (Berchtoldstag). Im Frühjahr folgen der Karfreitag am 3. April und der Ostermontag am 6. April. Am Freitag, 1. Mai, findet wegen des Tags der Arbeit ebenfalls kein Handel statt. Weitere handelsfreie Tage sind Christi Himmelfahrt am 14. Mai sowie der Pfingstmontag am 25. Mai. Zum Jahresende bleibt die Schweizer Börse zudem an Heiligabend am 24. Dezember, am Weihnachtstag am 25. Dezember sowie an Silvester am 31. Dezember geschlossen.

Der 1. August (Nationalfeiertag) und der 26. Dezember (Stephanstag) fallen im Jahr 2026 auf einen Samstag. Die Feiertage werden, wie sich dem Handelskalender der SIX entnehmen lässt, nicht nachgeholt. Insgesamt gibt es somit im Kalenderjahr 2026 zehn handelsfreie Tage.

Die Geschichte der Zürcher Börse

Die Anfänge des Börsenhandels in der Schweiz reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Mit der Gründung der "Société des agents de change réunis" wurde 1850 in Genf die erste Börse ins Leben gerufen. Nur fünf Jahre später folgte Zürich diesem Beispiel und errichtete ebenfalls einen Börsenplatz. Im Laufe der Jahre wurden weitere Börsen in der gesamten Schweiz etabliert. Das heutige Börsengebäude der SIX Swiss Exchange liegt im Hard Turm Park in Zürich West. Der Hauptsitz der Schweizer Börse befindet sich dort seit dem Jahr 2017.

Die Rolle der Zürcher Börse

Die Börse in Zürich, auch bekannt als SIX Swiss Exchange, hat sich über die Jahre hinweg als wichtiger Akteur auf der globalen Finanzbühne etabliert. Ihre Bedeutung beschränkt sich nicht nur auf den Schweizer Markt, sondern sie zieht Investoren aus aller Welt an. Die SIX bietet ein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen, darunter der Handel mit Aktien, Anleihen, Derivaten und weiteren Finanzinstrumenten. Durch ihre hohe Liquidität, ihre robuste regulatorische Infrastruktur und ihr Engagement in Innovation und Technologie, hat sie sich einen festen Platz in der globalen Finanzwelt gesichert.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Schweizer Börsenbetreiberin SIX legt Clearinghäuser zusammen
SIX bestätigt offiziell André Helfenstein als neuen Präsidenten
2025: SIX konnte Handelsvolumen deutlich steigern

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com,Keystone,Jan Haas / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

29.01.26 UBS Logo Quantum Computing: Schlüsseltechnologie mit Wachstumspotenzial
29.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
29.01.26 Eine Woche der Erholung für US-Aktien
29.01.26 SMI taucht kräftig ab
29.01.26 Marktüberblick: Bilanzsaison im Anlegerfokus
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
27.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Swisscom, UBS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’655.32 19.58 S8QBLU
Short 13’944.46 13.64 SXXBOU
Short 14’449.45 8.89 S4BB8U
SMI-Kurs: 13’147.93 29.01.2026 17:30:32
Long 12’596.28 19.88 SHAB3U
Long 12’315.99 13.93 S6EBMU
Long 11’780.09 8.89 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Donnerstagnachmittag
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
D-Wave Quantum Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf D-Wave Quantum
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen
Krypto-Märchen werden wahr: Wie das digitale Gold eine neue Generation von Superreichen schuf
SAP-Aktie tiefrot: Deutlicher Gewinnanstieg auf Jahres- und Quartalssicht - Umsatzerwartungen leicht verfehlt
DroneShield-Aktie fällt: Kapitalerhöhung drückt Kurs trotz Rekordjahr
Roche-Aktie leichter: Investition in neues Genentech-Werk in North Carolina verdoppelt
ABB-Aktie erreicht neues Rekordhoch: Sprung im Schlussquartal - Industrieareal in Zürich verkauft

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:11 Visa mit Gewinn und Umsatzplus - Verbraucherausgabe bleiben robust
23:05 AKTIE IM FOKUS 2: Microsoft brechen ein - Bedenken am Wachstum im KI-Bereich
22:56 US-Gesandter zu Waffenabgabe: Hamas hat keine Wahl
22:54 ROUNDUP: Russland will angeblich Beschuss eiskalten Kiews pausieren
22:53 Neuer Paragraf gegen 'Wegwerf-Agenten'
22:53 Dänischer König: Fühle mit den Grönländern
22:53 Russische Starlink-Drohnen: Ukraine arbeitet mit SpaceX an Lösung
22:49 Drohender Shutdown? Kein Durchbruch bei Abstimmung im Senat
22:48 ROUNDUP: Selenskyj lobt Merz' Führungsstärke
22:48 Trump: Nächste Woche wird Notenbankchef-Favorit bekannt