Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.17 Prozent fester bei 20’971.24 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.651 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.097 Prozent höher bei 20’956.96 Punkten, nach 20’936.66 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20’971.24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’956.18 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 1.67 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, den Wert von 20’271.23 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 19.08.2026, den Stand von 20’223.03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17’218.49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 14.96 Prozent nach oben. Bei 21’440.74 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell BELIMO (+ 4.81 Prozent auf 773.00 CHF), Huber + Suhner (+ 3.10 Prozent auf 173.20 CHF), SFS (+ 2.99 Prozent auf 144.60 CHF), INFICON (+ 2.94 Prozent auf 161.20 CHF) und Molecular Partners (+ 2.68 Prozent auf 2.30 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-5.74 Prozent auf 0.02 CHF), SHL Telemedicine (-5.26 Prozent auf 0.90 CHF), Edisun Power Europe (-3.27 Prozent auf 71.00 CHF), Schlatter Industries (-3.00 Prozent auf 19.40 CHF) und EvoNext (-2.62 Prozent auf 2.23 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 231’604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 353.283 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 8.20 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch