Valiant Aktie 1478650 / CH0014786500
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11.09.2026 09:28:15
Börse Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels im Aufwind
Beim SPI lassen sich am Freitag erneut Gewinne beobachten.
Der SPI verbucht im SIX-Handel um 09:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0.25 Prozent auf 19’459.19 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.398 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 19’457.46 Zählern und damit 0.243 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19’410.30 Punkte).
Der Höchststand des SPI lag heute bei 19’459.19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’453.55 Punkten erreichte.
SPI-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 2.66 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 11.08.2026, lag der SPI noch bei 20’511.96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19’077.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der SPI 17’048.42 Punkte auf.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.67 Prozent zu. Bei 20’636.94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SPI-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2.45 Prozent auf 5.86 CHF), ams-OSRAM (+ 2.10 Prozent auf 18.50 CHF), Valiant (+ 1.99 Prozent auf 153.80 CHF), Thurgauer Kantonalbank (+ 1.56 Prozent auf 162.50 CHF) und DocMorris (+ 1.38 Prozent auf 10.32 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen MindMaze Therapeutics (-5.33 Prozent auf 0.17 CHF), Adval Tech (-4.72 Prozent auf 40.40 CHF), SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF), IVF HARTMANN (-3.05 Prozent auf 127.00 CHF) und EvoNext (-2.70 Prozent auf 2.16 CHF).
SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 218’012 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 300.243 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick
Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11.77 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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