Börse Zürich: SPI zeigt sich mittags schwächer

Um 12:09 Uhr verliert der SPI im SIX-Handel 0.32 Prozent auf 20’117.01 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.496 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.130 Prozent leichter bei 20’155.02 Punkten, nach 20’181.31 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20’176.75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20’097.43 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 20’156.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der SPI mit 18’716.55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, stand der SPI noch bei 16’770.93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Curatis (+ 10.50 Prozent auf 20.00 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 7.01 Prozent auf 58.00 CHF), Feintool International (+ 4.59 Prozent auf 11.40 CHF), Medartis (+ 4.32 Prozent auf 91.70 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3.64 Prozent auf 22.18 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Huber + Suhner (-6.04 Prozent auf 191.20 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-5.70 Prozent auf 30.60 CHF), EvoNext (-5.66 Prozent auf 2.50 CHF), SHL Telemedicine (-5.14 Prozent auf 1.02 CHF) und ams-OSRAM (-5.11 Prozent auf 18.56 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 650’816 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 306.489 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch