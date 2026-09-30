Börse Zürich: SPI verliert am Mittag

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.03 Prozent tiefer bei 19’716.24 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.428 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0.500 Prozent fester bei 19’820.30 Punkten, nach 19’721.64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19’716.24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19’873.98 Punkten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0.878 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’270.57 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, stand der SPI noch bei 20’015.46 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der SPI auf 16’748.62 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.08 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit DocMorris (+ 6.05 Prozent auf 13.14 CHF), Schlatter Industries (+ 5.08 Prozent auf 18.60 CHF), SKAN (+ 2.96 Prozent auf 69.50 CHF), Curatis (+ 2.50 Prozent auf 18.45 CHF) und Rieter (+ 2.40 Prozent auf 2.57 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Züblin (Zueblin Immobilien (-3.92 Prozent auf 49.00 CHF), BioVersys (-3.02 Prozent auf 25.70 CHF), Gurit (-3.00 Prozent auf 58.20 CHF), lastminutecom (-2.83 Prozent auf 9.62 CHF) und SoftwareONE (-2.50 Prozent auf 8.38 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1’248’579 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 309.701 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch