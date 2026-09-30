Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’850 -0.4%  SPI 19’646 -0.4%  Dow 51’394 0.1%  DAX 25’212 -0.7%  Euro 0.9479 0.2%  EStoxx50 6’274 -0.7%  Gold 4’163 -0.5%  Bitcoin 70’058 0.3%  Dollar 0.8347 0.1%  Öl 103.7 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Cembra Money Bank22517316Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Lindt1057075
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
KI-Boom statt Blase? NVIDIA-Chef Huang setzt auf steigende Nachfrage
Tesla-Aktie: Kommt die SpaceX-Fusion? Neue Richtlinie rückt Megamerger näher
VW-Aktie schwächer: Kündigung fast aller Tarifverträge eingeläutet
Aktien von NVIDIA, Alphabet und Co.: Trump setzt bei KI auf Selbstkontrolle der Unternehmen
Boeing-Aktie deutlich höher: Konzern sticht Northrop bei neuem Kampfjet-Auftrag aus
Suche...
ETF Sparplan

Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance 30.09.2026 12:26:34

Börse Zürich: SPI verliert am Mittag

Börse Zürich: SPI verliert am Mittag

Am Mittwoch agieren die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Schlatter Industries
19.40 CHF 10.47%
Kaufen Verkaufen

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.03 Prozent tiefer bei 19’716.24 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.428 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0.500 Prozent fester bei 19’820.30 Punkten, nach 19’721.64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19’716.24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19’873.98 Punkten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0.878 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’270.57 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, stand der SPI noch bei 20’015.46 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der SPI auf 16’748.62 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.08 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit DocMorris (+ 6.05 Prozent auf 13.14 CHF), Schlatter Industries (+ 5.08 Prozent auf 18.60 CHF), SKAN (+ 2.96 Prozent auf 69.50 CHF), Curatis (+ 2.50 Prozent auf 18.45 CHF) und Rieter (+ 2.40 Prozent auf 2.57 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Züblin (Zueblin Immobilien (-3.92 Prozent auf 49.00 CHF), BioVersys (-3.02 Prozent auf 25.70 CHF), Gurit (-3.00 Prozent auf 58.20 CHF), lastminutecom (-2.83 Prozent auf 9.62 CHF) und SoftwareONE (-2.50 Prozent auf 8.38 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1’248’579 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 309.701 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Schlatter Industries AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten