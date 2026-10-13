Börse Zürich: SPI steigt zum Handelsende

Zum Handelsende bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0.37 Prozent stärker bei 19’725.15 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.444 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.636 Prozent auf 19’777.23 Punkte an der Kurstafel, nach 19’652.30 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 19’888.14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’702.89 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der SPI auf 19’454.12 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’064.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der SPI auf 17’221.53 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 8.13 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Givaudan (+ 9.43 Prozent auf 3’817.00 CHF), Sulzer (+ 8.00 Prozent auf 172.80 CHF), SHL Telemedicine (+ 6.00 Prozent auf 1.06 CHF), INTERROLL (+ 4.83 Prozent auf 1’390.00 CHF) und OC Oerlikon (+ 3.93 Prozent auf 5.82 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Idorsia (-8.36 Prozent auf 4.03 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-7.15 Prozent auf 7.40 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6.90 Prozent auf 4.99 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-6.04 Prozent auf 13.70 CHF) und Curatis (-4.47 Prozent auf 18.15 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 3’594’516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 313.223 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11.77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch