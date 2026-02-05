Börse Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag schwächer

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.13 Prozent tiefer bei 18’593.75 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.431 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.035 Prozent auf 18’612.00 Punkte an der Kurstafel, nach 18’618.55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 18’622.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18’539.11 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 2.10 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18’242.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, lag der SPI noch bei 17’084.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, notierte der SPI bei 16’685.55 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1.93 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 18’708.70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17’950.56 Zählern.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell SHL Telemedicine (+ 5.21 Prozent auf 1.11 CHF), Straumann (+ 4.01 Prozent auf 98.64 CHF), ASMALLWORLD (+ 3.82 Prozent auf 0.68 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 2.75 Prozent auf 0.15 CHF) und Gurit (+ 2.63 Prozent auf 21.45 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-10.00 Prozent auf 6.30 CHF), Villars SA (-5.08 Prozent auf 560.00 CHF), Kudelski (-4.07 Prozent auf 1.18 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-3.92 Prozent auf 117.80 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3.72 Prozent auf 1.09 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1’716’690 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312.248 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79.95 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch