SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index-Performance im Fokus
|
05.02.2026 12:26:18
Börse Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag schwächer
Am vierten Tag der Woche legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.13 Prozent tiefer bei 18’593.75 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.431 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.035 Prozent auf 18’612.00 Punkte an der Kurstafel, nach 18’618.55 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SPI bei 18’622.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18’539.11 Punkten.
SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 2.10 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18’242.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, lag der SPI noch bei 17’084.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, notierte der SPI bei 16’685.55 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1.93 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 18’708.70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17’950.56 Zählern.
Die Tops und Flops im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell SHL Telemedicine (+ 5.21 Prozent auf 1.11 CHF), Straumann (+ 4.01 Prozent auf 98.64 CHF), ASMALLWORLD (+ 3.82 Prozent auf 0.68 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 2.75 Prozent auf 0.15 CHF) und Gurit (+ 2.63 Prozent auf 21.45 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-10.00 Prozent auf 6.30 CHF), Villars SA (-5.08 Prozent auf 560.00 CHF), Kudelski (-4.07 Prozent auf 1.18 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-3.92 Prozent auf 117.80 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3.72 Prozent auf 1.09 CHF).
Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1’716’690 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312.248 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SPI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79.95 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu UBS
|
12:29
|UBS Aktie News: UBS am Mittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel SLI verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.02.26
|UBS übertrifft mit Milliardengewinn Markterwartungen (AWP)
|
04.02.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|10:50
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18’586.20
|-0.17%
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Fokus: SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Verlusten. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag grösstenteils rote Vorzeichen aus.