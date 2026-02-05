Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’469 -0.3%  SPI 18’586 -0.2%  Dow 49’501 0.5%  DAX 24’568 -0.1%  Euro 0.9169 -0.1%  EStoxx50 5’967 -0.1%  Gold 4’880 -1.7%  Bitcoin 54’431 -4.4%  Dollar 0.7775 0.0%  Öl 68.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850Micron Technology951691Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Infineon-Analyse: Buy-Bewertung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Aktie
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Hannover Rück-Aktie
Rheinmetall-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy
Syngenta-Aktie: Womöglich Börsengang in Hongkong
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
Suche...
eToro entdecken

SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 05.02.2026 12:26:18

Börse Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag schwächer

Börse Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag schwächer

Am vierten Tag der Woche legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

UBS
34.43 CHF -2.00%
Kaufen Verkaufen

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.13 Prozent tiefer bei 18’593.75 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.431 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.035 Prozent auf 18’612.00 Punkte an der Kurstafel, nach 18’618.55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 18’622.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18’539.11 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 2.10 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18’242.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, lag der SPI noch bei 17’084.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, notierte der SPI bei 16’685.55 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1.93 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 18’708.70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17’950.56 Zählern.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell SHL Telemedicine (+ 5.21 Prozent auf 1.11 CHF), Straumann (+ 4.01 Prozent auf 98.64 CHF), ASMALLWORLD (+ 3.82 Prozent auf 0.68 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 2.75 Prozent auf 0.15 CHF) und Gurit (+ 2.63 Prozent auf 21.45 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-10.00 Prozent auf 6.30 CHF), Villars SA (-5.08 Prozent auf 560.00 CHF), Kudelski (-4.07 Prozent auf 1.18 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-3.92 Prozent auf 117.80 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3.72 Prozent auf 1.09 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1’716’690 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312.248 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79.95 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:50 UBS Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 UBS Underweight Barclays Capital
04.02.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:26 SMI setzt neue Bestmarke
09:23 SG-Marktüberblick: 05.02.2026
09:22 Rohstoffmärkte starten fulminant ins neue Jahr
08:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Italien – Die Welt blickt auf Mailand/Netflix – Showdown in Hollywood
03.02.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’989.75 19.58 SJ4BMU
Short 14’283.19 13.64 SE3BRU
Short 14’802.48 8.95 SC8BIU
SMI-Kurs: 13’469.24 05.02.2026 12:24:27
Long 12’877.37 19.72 S95BDU
Long 12’573.50 13.71 S3HB2U
Long 12’026.41 8.83 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie rot nach Pre-Close-Call - Finanzprofis alarmiert - auch Aktien von CSG, HENSOLDT, RENK & Co. verlieren
UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag gestärkt
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Alphabet-Aktie sinkt: Google-Mutter mit mehr Umsatz und Gewinn - weitere KI-Investitionen geplant
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 18’586.20 -0.17%

finanzen.net News

Datum Titel
12:38 AKTIE IM FOKUS 2: Siemens Healthineers nun sehr schwach - Test der Unterstützung
12:19 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform' - Ziel 55 Euro
12:19 BMW kooperiert mit Lidl-Schwester PreZero beim Recycling
12:19 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Salzgitter-Ziel auf 60 Euro - 'Buy'
12:18 ROUNDUP/Entspannung im Roten Meer: Moller-Maersk erwartet Gewinnrückgang
12:18 ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Infineon auf 47 Euro - 'Buy'
12:18 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Alphabet A-Aktie auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar
12:18 ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Gea Group mit 'Buy' - Ziel 73 Euro
12:18 ANALYSE-FLASH: JPMorgan streicht 'Positive Catalyst Watch' für RWE - Ziel hoch
12:15 AKTIE IM FOKUS: Aurubis fallen vom Rekordhoch zurück - Kupferpreis sinkt