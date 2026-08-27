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Index-Performance im Blick 27.08.2026 12:26:20

Börse Zürich: SPI mittags schwächer

Börse Zürich: SPI mittags schwächer

Der SPI notiert heute im negativen Bereich.

Villars
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Um 12:09 Uhr gibt der SPI im SIX-Handel um 0.55 Prozent auf 20’323.74 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.522 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.525 Prozent auf 20’329.67 Punkte an der Kurstafel, nach 20’436.97 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 20’259.42 Punkte, das Tageshoch hingegen 20’341.41 Zähler.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 0.161 Prozent. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 20’183.54 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19’229.80 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 16’943.47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 11.41 Prozent zu. Bei 20’636.94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 20.67 Prozent auf 0.19 CHF), Gurit (+ 19.77 Prozent auf 42.40 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5.27 Prozent auf 32.95 CHF), Feintool International (+ 4.09 Prozent auf 11.45 CHF) und Stadler Rail (+ 4.00 Prozent auf 31.22 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Adval Tech (-13.94 Prozent auf 35.80 CHF), StarragTornos (-3.93 Prozent auf 34.20 CHF), Groupe Minoteries SA (-3.48 Prozent auf 222.00 CHF), IVF HARTMANN (-3.33 Prozent auf 130.50 CHF) und Villars SA (-3.31 Prozent auf 585.00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die MindMaze Therapeutics-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 1’861’252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 321.162 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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