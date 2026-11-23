Am Montag geht es im SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0.53 Prozent auf 20’602.22 Punkte aufwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.591 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.041 Prozent auf 20’502.84 Punkte an der Kurstafel, nach 20’494.43 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20’632.87 Punkte, das Tagestief hingegen 20’485.85 Zähler.

SPI seit Beginn Jahr

Der SPI wies vor einem Monat, am 23.10.2026, einen Stand von 20’387.91 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20’317.78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17’342.35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12.94 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21’440.74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell BioVersys (+ 7.24 Prozent auf 23.70 CHF), DOTTIKON ES (+ 4.59 Prozent auf 285.00 CHF), Arbonia (+ 3.83 Prozent auf 3.52 CHF), INFICON (+ 3.78 Prozent auf 153.60 CHF) und BELIMO (+ 3.40 Prozent auf 760.00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ASMALLWORLD (-5.69 Prozent auf 1.16 CHF), Adval Tech (-4.55 Prozent auf 42.00 CHF), Schlatter Industries (-4.41 Prozent auf 19.50 CHF), HIAG Immobilien (-4.06 Prozent auf 123.00 CHF) und Julius Bär (-2.81 Prozent auf 63.54 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1’464’608 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 347.376 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 8.20 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch