Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
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18.09.2026 17:58:15
Börse Zürich: SPI letztendlich in Rot
Der SPI fiel am Abend.
Am Freitag fiel der SPI via SIX zum Handelsende um 0.91 Prozent auf 19’514.97 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.409 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.237 Prozent schwächer bei 19’648.00 Punkten in den Handel, nach 19’694.77 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SPI betrug 19’514.97 Punkte, das Tageshoch hingegen 19’737.69 Zähler.
So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0.067 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der SPI noch bei 20’161.57 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Wert von 19’463.18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der SPI mit 16’750.21 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6.98 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.
Tops und Flops im SPI aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Curatis (+ 6.88 Prozent auf 20.20 CHF), Schlatter Industries (+ 6.82 Prozent auf 18.80 CHF), AEVIS VICTORIA SA (+ 6.76 Prozent auf 15.80 CHF), Molecular Partners (+ 6.46 Prozent auf 3.46 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 5.44 Prozent auf 77.50 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Rieter (-8.52 Prozent auf 2.26 CHF), MindMaze Therapeutics (-7.94 Prozent auf 0.15 CHF), SHL Telemedicine (-7.48 Prozent auf 0.99 CHF), Vetropack A (-5.04 Prozent auf 19.80 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-4.91 Prozent auf 16.46 CHF).
Die teuersten SPI-Unternehmen
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 24’983’289 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 310.784 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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