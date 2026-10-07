Börse Zürich: SPI legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Um 09:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.17 Prozent tiefer bei 19’529.50 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.412 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.265 Prozent auf 19’510.67 Punkte an der Kurstafel, nach 19’562.45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19’530.70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19’510.67 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 0.421 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20’066.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der SPI noch bei 20’202.92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, notierte der SPI bei 17’263.63 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.06 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Groupe Minoteries SA (+ 1.77 Prozent auf 230.00 CHF), Peach Property Group (+ 1.22 Prozent auf 4.97 CHF), Emmi (+ 1.19 Prozent auf 850.00 CHF), MCH (+ 1.17 Prozent auf 6.92 CHF) und mobilezone (+ 0.98 Prozent auf 12.32 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil ASMALLWORLD (-7.14 Prozent auf 0.65 CHF), Kudelski (-3.94 Prozent auf 1.22 CHF), Comet (-3.36 Prozent auf 362.60 CHF), Carlo Gavazzi (-3.09 Prozent auf 157.00 CHF) und Schlatter Industries (-2.50 Prozent auf 19.50 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 114’727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304.828 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch