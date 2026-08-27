Börse Zürich: SPI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

Schlussendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 0.85 Prozent leichter bei 20’263.22 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.522 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.525 Prozent schwächer bei 20’329.67 Punkten, nach 20’436.97 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20’198.30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20’341.41 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 0.137 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Wert von 20’183.54 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19’229.80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’943.47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11.08 Prozent zu Buche. Bei 20’636.94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 15.92 Prozent auf 0.18 CHF), Gurit (+ 15.82 Prozent auf 41.00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 14.56 Prozent auf 5.90 CHF), Feintool International (+ 12.73 Prozent auf 12.40 CHF) und Peach Property Group (+ 6.77 Prozent auf 4.89 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4.82 Prozent auf 5.92 CHF), Accelleron Industries (-4.37 Prozent auf 74.45 CHF), Xlife Sciences (-4.17 Prozent auf 13.80 CHF), Klingelnberg (-3.14 Prozent auf 10.80 CHF) und IVF HARTMANN (-2.96 Prozent auf 131.00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3’718’956 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 321.162 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch