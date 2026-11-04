Börse Zürich: SPI-Börsianer greifen am Mittag zu

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’998 -0.2%  SPI 21’121 -0.2%  Dow 52’063 -2.4%  DAX 26’361 -0.3%  Euro 0.9140 -0.4%  EStoxx50 6’229 -0.6%  Gold 4’077 0.3%  Bitcoin 61’658 -6.2%  Dollar 0.8169 0.0%  Öl 97.0 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Rheinmetall345850Nestlé3886335Holcim1221405Roche149905998Zurich Insurance1107539Partners Group2460882ABB1222171Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet HOCHTIEF-Aktie mit Hold
S&P 500-Titel Fox-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Fox Anlegern eine Freude
NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet KLA Anlegern eine Freude
S&P 500-Papier Fox-Aktie: Über diese Dividende können sich Fox-Aktionäre freuen
Tecan-Aktie mit Kursrally: Laborausrüster beschleunigt Wachstum im dritten Quartal
Suche...
ETF Sparplan

SPI 998750 / CH0009987501

21’126.34 Pkt
-31.38 Pkt
-0.15 %
16:42:00
Handeln
Top-Partner CFD-Broker
Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Premium-Partner
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Swissquote
  • Börsenkotiert und FINMA-reguliert
  • Konkurrenzfähige Spreads ab 1.1 Pips
  • Handeln Sie 400 der besten CFDs in allen Anlageklassen: von Währungen, Aktien und Indizes bis hin zu Edelmetallen, Energierohstoffen, Staatsobligationen und Kryptowährungen.
  • Steigern Sie Ihre Performance mit flexiblen Hebeleffekten bis zu 1:100
  • Geniessen Sie eine Ausführungsgeschwindigkeit von durchschnittlich 9 Millisekunden in Verbindung mit einer Ausführungsquote von 98%
Direkt zu Swissquote
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Kursentwicklung 04.11.2026 12:26:13

Börse Zürich: SPI-Börsianer greifen am Mittag zu

Börse Zürich: SPI-Börsianer greifen am Mittag zu

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:06 Uhr um 0.85 Prozent höher bei 20’975.14 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.649 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.036 Prozent auf 20’804.97 Punkte an der Kurstafel, nach 20’797.40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 20’975.14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20’749.51 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 1.18 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der SPI mit 19’397.24 Punkten berechnet. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 20’339.58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17’036.92 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 14.98 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20’975.14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Meier Tobler (+ 18.97 Prozent auf 45.15 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4.88 Prozent auf 60.20 CHF), Arbonia (+ 4.66) Prozent auf 3.71 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 4.48 Prozent auf 60.70 CHF) und Barry Callebaut (+ 4.17 Prozent auf 1’250.00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Addex Therapeutics (-5.61 Prozent auf 0.02 CHF), Curatis (-5.28 Prozent auf 17.05 CHF), SHL Telemedicine (-3.77 Prozent auf 1.02 CHF), Feintool International (-3.67 Prozent auf 10.50 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-3.20 Prozent auf 4.84 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1’516’551 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 352.663 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

15:14 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
13:43 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
10:24 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industrie – Rückenwind nimmt zu/Goldminen – Rendite trotz Gegenwind
09:28 Marktüberblick: Heidelberg Materials haussiert nach Zahlen
09:21 SMI knackt 15.000er-Marke
08:19 Logo WHS Midterm-Beben: Nasdaq dreht 1.000 Punkte – SHORT-Treffer und LONG-Drama live!
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’673.53 19.77 SOWBPU
Short 16’002.53 13.66 S9CIBU
Short 16’577.88 8.94 SVB67U
SMI-Kurs: 14’997.81 05.11.2026 16:40:01
Long 14’426.43 19.64 SGWFBU
Long 14’105.98 13.91 S3BFPU
Long 13’485.75 8.84 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Addex Therapeutics am 04.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose
UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Bayer-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie
Ausblick: Rheinmetall stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Meier Tobler-Aktie knapp 20 Prozent im Plus: Übernahmeangebot aus Schweden liegt vor
ABB-Aktie unter Druck: China untersagt Übernahme des Robotikgeschäfts durch Softbank
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Umsatz und operativer Gewinn legen deutlich zu - Aktienrückkauf
Meier Tobler erhält öffentliches Kaufangebot von Ahlsell – Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig die Annahme
Schwere Niederlage für Trump: SMI mit Rekordhoch -- DAX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- US-Börsen schliessen deutlich höher -- Asiens Börsen letztlich uneins

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 21’121.21 -0.17%