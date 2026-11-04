Börse Zürich: SPI-Börsianer greifen am Mittag zu

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:06 Uhr um 0.85 Prozent höher bei 20’975.14 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.649 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.036 Prozent auf 20’804.97 Punkte an der Kurstafel, nach 20’797.40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 20’975.14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20’749.51 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 1.18 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der SPI mit 19’397.24 Punkten berechnet. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 20’339.58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17’036.92 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 14.98 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20’975.14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Meier Tobler (+ 18.97 Prozent auf 45.15 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4.88 Prozent auf 60.20 CHF), Arbonia (+ 4.66) Prozent auf 3.71 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 4.48 Prozent auf 60.70 CHF) und Barry Callebaut (+ 4.17 Prozent auf 1’250.00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Addex Therapeutics (-5.61 Prozent auf 0.02 CHF), Curatis (-5.28 Prozent auf 17.05 CHF), SHL Telemedicine (-3.77 Prozent auf 1.02 CHF), Feintool International (-3.67 Prozent auf 10.50 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-3.20 Prozent auf 4.84 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1’516’551 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 352.663 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch