Am Freitag verbucht der SPI um 09:09 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0.24 Prozent auf 20’677.83 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.636 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.127 Prozent auf 20’702.03 Punkte an der Kurstafel, nach 20’728.29 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20’660.90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20’702.03 Punkten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 3.05 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der SPI einen Wert von 20’399.08 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Wert von 20’199.27 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 17’253.92 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.35 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 21’440.74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit BioVersys (+ 9.33 Prozent auf 24.60 CHF), GAM (+ 4.65 Prozent auf 0.05 CHF), PolyPeptide (+ 1.92 Prozent auf 42.50 CHF), Lindt (+ 1.58 Prozent auf 8’345.00 CHF) und Lindt (+ 1.54 Prozent auf 85’600.00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen WISeQey (-7.48 Prozent auf 5.44 USD), ASMALLWORLD (-6.11 Prozent auf 1.23 CHF), VAT (-3.36 Prozent auf 505.80 CHF), SHL Telemedicine (-3.33 Prozent auf 0.93 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-3.20 Prozent auf 66.04 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’424’031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 350.436 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Titel

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch