Börse Zürich: SPI am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.21 Prozent fester bei 20’305.28 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.525 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.373 Prozent auf 20’338.87 Punkte an der Kurstafel, nach 20’263.22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 20’354.02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20’291.59 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 0.070 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20’401.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der SPI noch bei 19’084.30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, notierte der SPI bei 16’957.74 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.31 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Vetropack A (+ 5.58 Prozent auf 21.75 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5.43 Prozent auf 0.19 CHF), BioVersys (+ 4.45 Prozent auf 25.80 CHF), Leonteq (+ 4.32 Prozent auf 21.75 CHF) und METALL ZUG (+ 3.90 Prozent auf 879.00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil ASMALLWORLD (-6.56 Prozent auf 0.57 CHF), Feintool International (-4.84 Prozent auf 11.80 CHF), Flughafen Zürich (-4.70 Prozent auf 215.00 CHF), Villars SA (-3.31 Prozent auf 585.00 CHF) und Stadler Rail (-2.36 Prozent auf 30.68 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der MindMaze Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1’632’750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 317.908 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch