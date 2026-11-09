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SMI-Marktbericht 09.11.2026 12:26:18

Börse Zürich: So performt der SMI mittags

Börse Zürich: So performt der SMI mittags

Der SMI befindet sich am Montag im Aufwind.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0.44 Prozent auf 14’862.22 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.717 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.071 Prozent auf 14’786.06 Punkte an der Kurstafel, nach 14’796.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’777.55 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’865.48 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’787.40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SMI mit 14’544.91 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 12’298.35 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.19 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15’092.56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 1.67 Prozent auf 396.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.52 Prozent auf 68.00 CHF), Sandoz (+ 1.41 Prozent auf 84.96 CHF), Sika (+ 1.24 Prozent auf 187.55 CHF) und Lonza (+ 1.21 Prozent auf 671.40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swiss Re (-2.04 Prozent auf 148.85 CHF), Richemont (-1.59 Prozent auf 166.95 CHF), Amrize (-1.18 Prozent auf 34.32 CHF), Nestlé (-0.37 Prozent auf 85.53 CHF) und Zurich Insurance (-0.32 Prozent auf 628.20 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 815’601 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 339.785 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.97 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.98 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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