Börse Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels stärker

Am Mittwoch verbuchte der SMI via SIX letztendlich Gewinne in Höhe von 1.90 Prozent auf 15’022.85 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1.715 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.101 Prozent auf 14’757.92 Punkte an der Kurstafel, nach 14’743.09 Punkten am Vortag.

Bei 14’710.71 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 15’044.44 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 2.07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der SMI auf 13’660.92 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14’463.23 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 12’306.89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13.40 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 15’044.44 Punkten. 12’053.51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 8.72 Prozent auf 83.02 CHF), Alcon (+ 5.75 Prozent auf 63.28 CHF), UBS (+ 4.59 Prozent auf 41.28 CHF), Partners Group (+ 4.20 Prozent auf 685.00 CHF) und Richemont (+ 3.64 Prozent auf 172.10 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2.81 Prozent auf 70.46 CHF), Sandoz (-0.77 Prozent auf 82.14 CHF), Roche (+ 1.25 Prozent auf 395.90 CHF), Lonza (+ 1.44 Prozent auf 661.60 CHF) und Geberit (+ 1.67 Prozent auf 585.60 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’282’671 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 344.510 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.02 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch