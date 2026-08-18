Börse Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels in Grün

Am Dienstag schloss der SMI nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 14’318.04 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.661 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.119 Prozent auf 14’285.36 Punkte an der Kurstafel, nach 14’302.39 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14’251.01 Punkte, das Tageshoch hingegen 14’336.58 Zähler.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 14’343.70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der SMI einen Stand von 13’240.70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, stand der SMI bei 12’071.88 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.08 Prozent aufwärts. Bei 14’669.51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Alcon (+ 2.48 Prozent auf 60.34 CHF), Novartis (+ 1.75 Prozent auf 125.56 CHF), Roche (+ 1.35 Prozent auf 360.90 CHF), Swiss Re (+ 0.68 Prozent auf 141.40 CHF) und Nestlé (+ 0.62 Prozent auf 79.20 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Amrize (-3.01 Prozent auf 36.13 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.94 Prozent auf 80.56 CHF), Logitech (-2.71 Prozent auf 80.32 CHF), Holcim (-2.24 Prozent auf 69.72 CHF) und Sika (-2.07 Prozent auf 184.85 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’640’725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 300.813 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6.37 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch