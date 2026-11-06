Börse Zürich: SMI verliert letztendlich

Schlussendlich fiel der SMI im SIX-Handel um 1.14 Prozent auf 14’796.50 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.742 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 1.78 Prozent schwächer bei 14’701.05 Punkten in den Handel, nach 14’967.73 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’596.21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14’796.50 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0.529 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der SMI einen Stand von 13’788.93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, betrug der SMI-Kurs 14’518.75 Punkte. Der SMI wies vor einem Jahr, am 06.11.2025, einen Stand von 12’298.86 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 11.69 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 15’092.56 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Sandoz (+ 0.19 Prozent auf 83.78 CHF), Amrize (-0.32 Prozent auf 34.73 CHF), Roche (-0.36 Prozent auf 390.30 CHF), Partners Group (-0.68 Prozent auf 670.80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.77 Prozent auf 66.98 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Swiss Re (-4.55 Prozent auf 151.95 CHF), Alcon (-2.36 Prozent auf 61.30 CHF), Zurich Insurance (-2.11 Prozent auf 630.20 CHF), Sika (-1.85 Prozent auf 185.25 CHF) und Geberit (-1.83 Prozent auf 580.00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 7’249’633 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 344.359 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11.30 erwartet. Mit 6.74 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch