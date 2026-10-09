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SMI-Performance im Fokus 09.10.2026 12:26:34

Börse Zürich: SMI steigt am Freitagmittag

Börse Zürich: SMI steigt am Freitagmittag

Mit dem SMI geht es aufwärts.

Am Freitag bewegt sich der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0.86 Prozent fester bei 13’754.46 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.581 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 1.09 Prozent höher bei 13’785.96 Punkten in den Freitagshandel, nach 13’637.00 Punkten am Vortag.

Bei 13’800.45 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13’753.17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0.471 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, stand der SMI bei 13’804.70 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 14’215.30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12’609.15 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 3.83 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Sika (+ 2.58 Prozent auf 175.25 CHF), Amrize (+ 2.27 Prozent auf 30.65 CHF), Geberit (+ 2.21 Prozent auf 535.40 CHF), UBS (+ 2.19 Prozent auf 39.68 CHF) und Alcon (+ 1.80 Prozent auf 53.14 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Nestlé (-0.36 Prozent auf 75.73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.00 Prozent auf 78.80 CHF), Sandoz (+ 0.17 Prozent auf 69.44 CHF), Swiss Life (+ 0.29 Prozent auf 884.00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.52 Prozent auf 575.80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 868’894 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 306.991 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.78 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’326.39 19.76 SWB2VU
Short 14’624.41 13.92 SJBE8U
Short 15’169.70 8.97 SOOB1U
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’188.46 18.94 SYBDXU
Long 12’923.68 13.92 S4KBXU
Long 12’361.76 8.86 SC4B0U
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