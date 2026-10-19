Börse Zürich: SMI sackt zum Ende des Montagshandels ab

Am Montag schloss der SMI nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 14’368.78 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1.658 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.442 Prozent auf 14’327.73 Punkte an der Kurstafel, nach 14’391.31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14’295.37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14’368.78 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 13’786.72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 14’343.70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’644.49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 8.47 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14’669.51 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Punkte.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 2.46 Prozent auf 88.40 CHF), Lonza (+ 1.52 Prozent auf 613.20 CHF), Givaudan (+ 1.33 Prozent auf 3’967.00 CHF), Holcim (+ 0.81 Prozent auf 64.72 CHF) und Partners Group (+ 0.76 Prozent auf 612.00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil UBS (-1.39 Prozent auf 39.08 CHF), Galderma (-1.33 Prozent auf 173.70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.29 Prozent auf 74.70 CHF), Sandoz (-0.78 Prozent auf 76.58 CHF) und Richemont (-0.45 Prozent auf 175.30 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3’412’708 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 326.266 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.74 erwartet. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch