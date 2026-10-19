SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|SMI im Blick
|
19.10.2026 17:58:14
Börse Zürich: SMI sackt zum Ende des Montagshandels ab
Der SMI wagte sich am Abendnicht aus der Reserve.
Am Montag schloss der SMI nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 14’368.78 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1.658 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.442 Prozent auf 14’327.73 Punkte an der Kurstafel, nach 14’391.31 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14’295.37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14’368.78 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 13’786.72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 14’343.70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’644.49 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 8.47 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14’669.51 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Punkte.
SMI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 2.46 Prozent auf 88.40 CHF), Lonza (+ 1.52 Prozent auf 613.20 CHF), Givaudan (+ 1.33 Prozent auf 3’967.00 CHF), Holcim (+ 0.81 Prozent auf 64.72 CHF) und Partners Group (+ 0.76 Prozent auf 612.00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil UBS (-1.39 Prozent auf 39.08 CHF), Galderma (-1.33 Prozent auf 173.70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.29 Prozent auf 74.70 CHF), Sandoz (-0.78 Prozent auf 76.58 CHF) und Richemont (-0.45 Prozent auf 175.30 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3’412’708 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 326.266 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.74 erwartet. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14’368.78
|-0.16%
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.