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Index-Bewegung 22.09.2026 09:28:18

Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start leichter

Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start leichter

Der SMI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstag in die Verlustzone.

Um 09:10 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0.03 Prozent auf 13’953.07 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.564 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.162 Prozent auf 13’979.22 Punkte an der Kurstafel, nach 13’956.58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13’989.44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13’952.39 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 14’456.98 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 13’848.51 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12’126.14 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5.33 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Sandoz (+ 1.95 Prozent auf 71.08 CHF), Logitech (+ 1.82 Prozent auf 86.16 CHF), Givaudan (+ 1.39 Prozent auf 3’417.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.14 Prozent auf 83.08 CHF) und Geberit (+ 0.94 Prozent auf 536.60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Zurich Insurance (-0.90 Prozent auf 596.00 CHF), Alcon (-0.86 Prozent auf 53.06 CHF), Swiss Life (-0.82 Prozent auf 923.80 CHF), UBS (-0.65 Prozent auf 41.48 CHF) und Nestlé (-0.54 Prozent auf 76.68 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 149’964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 301.643 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.16 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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