SMI 13’184 -0.6%  SPI 18’153 -0.4%  Dow 48’382 0.7%  DAX 24’765 0.9%  Euro 0.9286 -0.1%  EStoxx50 5’907 1.0%  Gold 4’427 2.2%  Bitcoin 73’465 1.3%  Dollar 0.7948 0.3%  Öl 59.9 -1.6% 
Top News
Alstom-Aktie steigt: Alstom-Werk soll laut IG Metall wohl bei milliardenschwerem S-Bahn-Auftrag mitmischen
Swisscom-Aktie etwas tiefer: Al Jazeera Arabic verschwindet bei Sunrise und Swisscom
Alcon-Aktie gibt ab: Rückruf von OP-Sets gestartet
BASF-Aktie fällt leicht: BASF plant Milliarden-Projekt in Fernost
Avolta-Aktie niedriger: Aktienrückkaufprogramm 2025 abgeschlossen
SMI 998089 / CH0009980894

13’182.59
Pkt
-84.89
Pkt
-0.64 %
09:31:54
SMI-Performance im Blick 05.01.2026 09:28:44

Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter

Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter

So bewegt sich der SMI am Morgen.

Am Montag verbucht der SMI um 09:10 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0.68 Prozent auf 13’176.83 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1.537 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.554 Prozent auf 13’194.00 Punkte an der Kurstafel, nach 13’267.48 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13’166.82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 13’203.26 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’936.30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12’507.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wies der SMI 11’624.02 Punkte auf.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 4.44 Prozent auf 1’026.00 CHF), Sika (+ 1.32 Prozent auf 164.75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.22 Prozent auf 59.94 CHF), UBS (+ 0.95 Prozent auf 37.31 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.73 Prozent auf 172.50 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Swiss Re (-3.69 Prozent auf 127.95 CHF), Nestlé (-2.44 Prozent auf 76.82 CHF), Zurich Insurance (-1.86 Prozent auf 590.60 CHF), Givaudan (-1.78 Prozent auf 3’090.00 CHF) und Alcon (-1.74 Prozent auf 62.18 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 1’120’934 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 281.568 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Inside Trading & Investment

09:34 Neuer Rekord zum Jahresauftakt?
07:02 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Verhaltener Start ins neue Börsenjahr
23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’413.42 17.69 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’184.28 05.01.2026 09:30:32
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Morgan Stanley 2026: Chancen und Risiken für Aktien, Gold, Öl und andere Assets
Greift Bitcoin jetzt wieder die 100.000 US-Dollar an?
SMI im Minus -- DAX fester -- Asiens Börsen überwiegend weit im Plus
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
Fortune-500-Unternehmen 2026: Saxo Bank sieht KI in der Chefetage
SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von SAP SE
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Samstagmittag um die Kurse der Rohstoffe

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
SMI 13’184.28 -0.63%

finanzen.net News

Datum Titel
09:34 ROUNDUP: Opfer und Schäden in Kiew und Umgebung
09:33 Nach Panne: Flugverkehr in Griechenland stabilisiert sich
09:25 AKTIEN IM FOKUS: ASML nach Bernstein-Lob auf Rekordhoch - Aixtron im Plus
09:19 Gold und Silber legen nach US-Angriff auf Venezuela deutlich zu
09:16 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt gen Rekordhoch - Venezuela belastet nicht
09:14 Aktien Asien: Uneinheitlich - China und Japan mit starkem Jahresauftakt
09:09 Alkohol ist in Deutschland billig zu haben
09:06 Wadephul verteidigt Reaktion von Merz auf US-Angriff in Venezuela
09:06 NRW-Innenminister fordert mehr Schutz für kritische Infrastruktur
08:54 Wegner zu Brandanschlag: Gibt keine absolute Sicherheit