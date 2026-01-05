Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter

Am Montag verbucht der SMI um 09:10 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0.68 Prozent auf 13’176.83 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1.537 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.554 Prozent auf 13’194.00 Punkte an der Kurstafel, nach 13’267.48 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13’166.82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 13’203.26 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’936.30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12’507.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wies der SMI 11’624.02 Punkte auf.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 4.44 Prozent auf 1’026.00 CHF), Sika (+ 1.32 Prozent auf 164.75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.22 Prozent auf 59.94 CHF), UBS (+ 0.95 Prozent auf 37.31 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.73 Prozent auf 172.50 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Swiss Re (-3.69 Prozent auf 127.95 CHF), Nestlé (-2.44 Prozent auf 76.82 CHF), Zurich Insurance (-1.86 Prozent auf 590.60 CHF), Givaudan (-1.78 Prozent auf 3’090.00 CHF) und Alcon (-1.74 Prozent auf 62.18 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 1’120’934 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 281.568 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

