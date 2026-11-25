Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0.85 Prozent fester bei 14’858.80 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.708 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.877 Prozent auf 14’863.09 Punkte an der Kurstafel, nach 14’733.89 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14’848.80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’881.92 Punkten lag.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 1.89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der SMI bei 14’462.36 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14’525.29 Punkten auf. Der SMI lag vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 12’771.63 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 12.16 Prozent zu Buche. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15’272.42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 2.38 Prozent auf 176.20 CHF), Amrize (+ 1.65 Prozent auf 34.60 CHF), Geberit (+ 1.51 Prozent auf 592.60 CHF), Sandoz (+ 1.31 Prozent auf 82.16 CHF) und Sika (+ 1.24 Prozent auf 187.20 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Partners Group (-1.11 Prozent auf 621.80 CHF), Logitech (-0.72 Prozent auf 82.30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.52 Prozent auf 65.10 CHF), Swiss Re (+ 0.43 Prozent auf 153.25 CHF) und Novartis (+ 0.56 Prozent auf 129.32 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 237’430 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 347.723 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.91 zu Buche schlagen. Mit 7.36 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch