Börse Zürich: SMI pendelt um Vortagesschluss

Am Mittwoch erhöht sich der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0.00 Prozent auf 13’912.50 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1.572 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.439 Prozent höher bei 13’973.25 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13’912.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13’910.72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14’036.96 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 0.871 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der SMI auf 14’399.77 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der SMI einen Stand von 14’193.92 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, stand der SMI noch bei 12’109.42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.02 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Partners Group (+ 1.82 Prozent auf 604.20 CHF), Amrize (+ 0.96 Prozent auf 31.53 CHF), Galderma (+ 0.75 Prozent auf 167.10 CHF), Novartis (+ 0.43 Prozent auf 121.44 CHF) und Sandoz (+ 0.33 Prozent auf 72.24 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Swiss Life (-0.75 Prozent auf 902.20 CHF), UBS (-0.69 Prozent auf 40.25 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.64 Prozent auf 80.26 CHF), Swiss Re (-0.57 Prozent auf 139.80 CHF) und Logitech (-0.50 Prozent auf 83.40 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1’248’579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 298.935 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch